Экс-чемпион мира в трех весовых категориях объявил об уходе из бокса

Знаменитый американский боксер Шейн Мосли объявил о завершении профессиональной карьеры. Чемпион мира в трех весовых категориях решил повесить перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. Он пояснил, что считает себя слишком старым для этого вида спорта. Об этом сообщает ESPN.

«Я решил, что теперь я более стар. Я не такой, каким был прежде, так что я должен избавить себя от дальнейших попыток конкурировать с другими бойцами. Конечно, я всегда буду связан с боксом. Я все еще буду продолжать ходить в спортзал, чему-то учить других, помогать им. Мне все еще нравится боксировать. Бокс – это по-прежнему моя жизнь, но уже не в роли бойца», - отметил Мосли.

За свою карьеру Шейн Мосли владел титулами в легкой (IBF, 1997—1999), полусредней (WBC, 2000—2002; временный титул по версии WBC, 2007) и первой средней (WBC, 2003—2004; WBA, 2003—2004) весовых категориях.

Мосли прославился также благодаря двум победам над Оскаром де ла Хойей. Кроме того, он сражался против Сауля Альвареса, Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо (все три раза проиграл). Последний раз возрастной американец выходил на ринг 28 мая 2016 года, потерпев поражение от россиянина Давида Аванесяна.

Отметим, что на днях Шейн высказался по поводу возможного боя Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо, отдав свое предпочтение кубинцу.