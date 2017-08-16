Владимир Кличко дал боксерский мастер-класс игроку "Баварии" (фото)

Экс-чемпион мира Владимир Кличко дал несколько уроков бокса защитнику "Баварии" Давиду Алабе. Украинец и австриец встретились вчера в Мюнхене, куда Кличко приехал для участия в съемках, посвященных предстоящему бою между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором.

Как сообщает сайт "Братство Кличко", Владимир посетил один из боксерских клубов Мюнхена, где дал интервью СМИ, посвященное бою Мэйвезер -МакГрегор, на котором украинец будет работать в качестве эксперта.

Кроме того, Кличко-младший дал несколько советов и показал азы боксерского мастерства Алабе, который в это время также присутствовал в зале.