Владимир Кличко дал боксерский мастер-класс игроку "Баварии" (фото)
17:45, 16 августа 2017Бокс
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Украинский экс-чемпион мира побывал в Мюнхене в рамках раскрутки боя Мейвезер - МакГрегор.
Владимир Кличко дал урок бокса игроку "Баварии" Давиду Алабе (слева) / klitschko-brothers.com
Экс-чемпион мира Владимир Кличко дал несколько уроков бокса защитнику "Баварии" Давиду Алабе. Украинец и австриец встретились вчера в Мюнхене, куда Кличко приехал для участия в съемках, посвященных предстоящему бою между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором.
Как сообщает сайт "Братство Кличко", Владимир посетил один из боксерских клубов Мюнхена, где дал интервью СМИ, посвященное бою Мэйвезер -МакГрегор, на котором украинец будет работать в качестве эксперта.
Кроме того, Кличко-младший дал несколько советов и показал азы боксерского мастерства Алабе, который в это время также присутствовал в зале.
klitschko-brothers.com
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