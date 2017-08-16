Усик расставил точки над "і" в вопросе, кто является его тренером

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик опроверг информацию о том, что Анатолий Ломаченко стал его тренером после ухода Джеймса Али Башира. Об этом он рассказал в интервью Sport Arena.

Читайте такжеБой Усик -Хук пройдет 9 сентября в БерлинеНапомним, информация о том, что Анатолий Ломаченко возглавил тренерский штаб Александра Усика появилась в феврале. Именно в тот период времени украинский боксер начал боксировать в США, где работает Ломаченко-старший, а также расстался со своим предыдущим главным тренером Джеймсом Али Баширом.

«Он не мой тренер, он тренер Василия Ломаченко. Я у Анатолия Николаевича могу спросить какой-то совет, он не откажет и поможет мне, но он не является моим тренером», — опроверг эти данные Усик.

На данный момент тренировочный лагерь украинца возглавляет тренер Сергей Ватаманюк.

«Я общаюсь с Анатолием Ломаченко, но у меня свой тренировочный лагерь, и мы в нем делаем свою работу. Вместе с тренером Сергеем Ватаманюком составляем план работы, который делаем».

Сейчас Александр Усик находится в Буковеле, где готовится к первому бою в рамках Всемирной Суперсерии против экс-чемпиона мира WBC Марко Хука, с которым сразится 9 сентября в Берлине.