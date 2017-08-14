Кличко выступит экспертом на поединке Мейвезер - МакГрегор

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко в качестве эксперта будет присутствовать на одном из самых ожидаемых поединков года между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором.

О поездке в Лас-Вегас на поединок, который называют самым дорогим за всю историю бокса, Кличко сообщил в обращении на официальном канале на YouTube.

«В ночь с 26-го по 27 августа состоится бой Мейвезер-МакГрегор. Как эксперт я буду присутствовать на этом поединке. Буду рад, если мои фанаты посмотрят этот бой», — сказал украинец.

Отметим, что в прямом эфире бой между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором на территории Украины покажет телеканал «2+2».

Владимир Кличко в начале августа объявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, в которых добился 64 побед.