Владимир Кличко: 20 миллионов за реванш с Джошуа не смогли изменить мое решение

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о причинах решения завершить карьеру, а также в очередной раз заявил, что деньги никогда не были для него определяющим фактором при выходе в ринг.

Как отметил Владимир Кличко в интервью Bild, после боя с Джошуа у него было множество причин продолжать карьеру, согласившись на матч-реванш, но мотивация уже не была на должном уровне.

«У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа, — отмечает Владимир. – У меня были 1000 причин согласиться на матч-реванш, и столько же причин – чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла.

Я заметил, что мотивация была не на том уровне, что раньше. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя».

Также Владимир признался, что из-за травмы мог завершить карьеру еще в 2009 году.

«В бою с Русланом Чагаевым я порвал бицепс на левой руке, затем слишком быстро начал работать на полную, не успев восстановиться. В итоге пришлось перенести операцию еще раз, а врач сказал, что если я не буду осторожным, может случиться рецидив травмы».