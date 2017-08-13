Ломаченко проведет следующий бой 9 декабря против чемпиона мира Ригондо

Чемпион мира по боксу по втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 9 декабря. Его соперником станет действующий чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо, который пока ни разу не проигрывал за свою карьеру (17 боев, 17 побед, 11 из них - нокаутом).

Как сообщает Вoxingtalk.com, промоутерская компания Top Rank хочет организовать бой между Ломаченко и кубинцем Ригондо и зарезервировала для этого поединка дату на 9 декабря, а ареной боя станет знаменитая Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Отметим, что бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории между двукратными чемпионами Олимпийских игр. При этом кубинцу придется подняться в весе на две весовые категории.

Если же бой с Ригондо сорвется, то Top Rank планирует взять в соперники Василию мексиканца Орландо Салидо.