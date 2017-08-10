Ломаченко вызвал МакГрегора на спарринг

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко обратился к звезде UFC Конору МакГрегору с предложением стать спарринг-партнером в процессе подготовки к мегапоединку МакГрегора с легендой бокса Флойдом Мейвезером.

На своей странице в Twitter украинский боксер обратился к Конору со следующими словами:

«Тебе нужен еще один спарринг-партнер, чтобы проверить свои навыки?».

. @TheNotoriousMMA need another sparring partner to test your skills against? ................... — Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 8 серпня 2017 р.

В своем последнем поединке в ночь на 6 августа Ломаченко встречался с колумбийцем Мигелем Марриагой и добыл досрочную победу.

Бой Мейвезер-МакГрегор состоится 26 августа на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Ожидается, что встреча экс-чемпиона мира в пяти дивизионах и бойца UFC станет самым кассовым событием в истории единоборств.