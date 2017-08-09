Энтони Джошуа проведет две обязательные защиты титула чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа планирует провести две обязательные защиты титулов против Кубрата Пулева (претендент по линии IBF) и Луиса Ортиса (WBA) прежде чем встретиться в ринге с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером, сообщает Братство Кличко.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн, заявил, что на данный момент стадион «Миллениум» в Кардиффе является фаворитом для проведения поединка его подопечного с Кубратом Пулевым.

«Мы знаем, что следующим соперником Энтони будет Кубрат Пулевым, - рассказал Хирн в интервью Sky Sports. – Это решение IBF, которое мы приняли. Пулев уже давно официальный претендент по линии Международной боксерской федерации, и он получит свой шанс. Пока неясно, где состоится бой – в Кардиффе или Лас-Вегасе. Но на данный момент, стадион «Миллениум» в Уэльсе – фаворит. Предположительная дата поединка – 28 октября. Но окончательное решение мы примем в конце следующей недели».

Что касается Ортиса, то он может стать соперником Джошуа после боя с Пулевым. «WBA назначила Ортиса обязательным претендентом. Энтони предстоит сразиться с ним после Кубрата Пулева. Да, хочет боя и Деонтей Уайлдер. В идеальном мире все выглядит так: вначале бой с Пулевым, потом поединок с Ортисом, затем битва с Уайлдером. Все выглядит хорошо, хотя решение Владимира Кличко завершить карьеру стало разочарованием для поклонников бокса, но мы знаем, что Джошуа будет драться еще долго».

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко отказался от реванша с Джошуа и объявил о завершении карьеры 3 августа.