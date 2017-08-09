Самый дорогой бой за всю историю бокса Мейвезер - Макгрегор покажет телеканал "2+2"

Телеканал «2+2» получил эксклюзивные права на прямую трансляцию самого дорогого боксерского поединка века: между американцем Флойдом Мейвезером и ирландцем Конором Макгрегором.

Как сообщал УНИАН, организация поединка вместе с доходами за телетрансляции должна принести его устроителям около полмиллиарда долларов.

Читайте такжеОбнародован официальный постер к чемпионскому бою Мэйуэзер — МакгрегорЭксперты предполагают, что Мейвезер, который завершает карьеру в спорте и планирует уйти в Голливуд, делает ставку на этот бой, чтобы заявить о себе перед агентами и продюсерами, так что бокс прогнозируют зрелищный.

Поединок состоится и, соответственно, будет показан в эфире канала, рано утром в воскресенье, 27 августа.