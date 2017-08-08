Экс-чемпион мира по боксу Постол проведет бой в Киеве в середине сентября

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол впервые выйдет на ринг после прошлогоднего поражения от Теренса Кроуфорда , сообщает SportArena.

Промоутерская компания Sparta Boxing Promotions объявила об организации в Киеве статусного вечера бокса, главной звездой которого станет экс-чемпион мира Виктор Постол.

Вечер бокса под эгидой Sparta Boxing Promotions состоится 16 сентября в Киеве в Akka International (парк Пушкина).

Помимо Постола свои очередные бои проведут Денис Беринчик и Олег Малиновский. В андеркарте выступят Карен Чухаджян, Арам Фаниян, Андрей Великовский, Мишико Бесселия.

Имя следующего соперника Постола еще неизвестно. Ранее промоутеры украинца пытались организовать бой с перспективным Лукашем Верзбицки, но польская сторона отказалась выпускать своего боксера на экс-чемпиона мира.