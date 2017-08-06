Следующий бой Ломаченко проведет в декабре - промоутер Арум

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, заявил, что украинец вернется на ринг в декабре, а следующий бой состоится, вероятно, в Нью-Йорке.

Среди вариантов возможных противников Ломаченко его промоутер назвал кубинца Гильермо Ригондо, мексиканца Орландо Салидо, который выиграл у Ломаченко в его втором бою на профи ринге, и еще одного представителя Мексики Мигеля Берчельта, у которого есть чемпионский титул.

Напомним, что в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал победу над Мигелем Марриагой в 7-м раунде.