Следующий бой Ломаченко проведет в декабре - промоутер Арум
14:45, 06 августа 2017Бокс
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Рассматриваются несколько вариантов возможных соперников украинца.
После победы над Марриагой следующий бой Ломаченко проведет в декабре / facebook.com/trboxeo
Боб Арум, промоутер чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, заявил, что украинец вернется на ринг в декабре, а следующий бой состоится, вероятно, в Нью-Йорке.
Среди вариантов возможных противников Ломаченко его промоутер назвал кубинца Гильермо Ригондо, мексиканца Орландо Салидо, который выиграл у Ломаченко в его втором бою на профи ринге, и еще одного представителя Мексики Мигеля Берчельта, у которого есть чемпионский титул.
Напомним, что в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал победу над Мигелем Марриагой в 7-м раунде.
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