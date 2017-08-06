Украинец Ломаченко защитил титул чемпиона мира в бою против Марриаги

В американском Лос-Анджелесе на арене Microsoft Theater действующий обладатель титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко встретился с колумбийцем Мигелем Марриаги.

Первые два раунда Ломаченко присматривался к сопернику, пробивал по корпусу, пытался разбить блок колумбийца. В средине третьей трехминутки Ломаченко отправил соперника в нокдаун ударом правой. Затем Василий стал в угол ринга и показывал сопернику, чтобы тот шел на него. Марриага пошел, чемпион с легкостью отбился. Под конец четвертого раунда боксеры столкнулись головами, из-за чего у Хай-Тека впервые в карьере появилось рассечение по ходу боя - над левым глазом.

Пятый и шестой раунды прошли при полном доминировании Василия. Украинец то и дело прижимал соперника к канатам, разряжаясь серией ударов, которые Марриага не всегда успевал блокировать. В конце шестой трехминутки было видно, что Марриага физически сдал.

Читайте такжеЧемпион мира WBO Ломаченко оказался тяжелее на взвешивании претендента на титул (видео)Эти наблюдения подтвердились в седьмом раунде, когда колумбиец уже просто не мог достойно противостоять ударам Ломаченко, а под конец трехминутки пропустил шикарный удар с правой и во второй раз в поединке упал на настил ринга. Арбитр отсчитал нокдаун и сразу же прозвучал гонг. А буквально спустя пару секунд угол колумбийца сообщил рефери, что снимает своего бойца.

Как итог - Василий Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Для 29-летнего Ломаченко этот бой стал десятым на профессиональном ринге. Девять из десяти поединков украинец выиграл. Нынешняя защита титула стала для него уже третьей.