Чемпион мира WBO Ломаченко оказался тяжелее на взвешивании претендента на титул (видео)

Чемпион мира WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко перевесил своего оппонента Мигелля Марриаги из Колумбии на официальной церемонии взвешивания перед титульным поединком, сообщает Lomachenko Fights.

В данной весовой категории к боям допускаются боксеры в категории до 59 кг. Ломаченко на церемонии взвешивания показал результат ровно 59 кг., в то время как его оппонент - 58,9 кг.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Ломаченко - Марриага состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США). Это будет третья защита титула WBO для украинского боксера.

В июне 2016 года он победил Романа Мартинеса из Пуэрто-Рико в титульном бою на знаменитой крытой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. После этого он провел две успешные защиты против Николаса Уолтерса из Ямайки и (16 ноября 2016 г.) и американца Джейсона Сосы (8 апреля 2017 г.)