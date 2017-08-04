Кличко "передал эстафету" Джошуа и пожелал удачи "младшему брату"

Владимир Кличко выступил с обращением к Энтони Джошуа, где пожелал тому успешно продолжить свое дело, говорится в сообщении на личной страничке украинского боксера в социальной сети Twitter.

«Мое сердце спокойно, ведь я передаю эстафету Энтони Джошуа — следующему поколению. Удачи, младший брат, я горжусь тобой!», - написал Кличко.

Как сообщал УНИАН, накануне Кличко объявил о завершении карьеры.

29 апреля украинец проиграл Джошуа в бою за титулы чемпиона мира. После этого три месяца велись перерговоры о бое-реванше, который должен был состояться в ноябре в Лас-Вегасе.