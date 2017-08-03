Мюнхенская "Бавария" пожелала Кличко всего наилучшего после завершения карьеры
22:35, 03 августа 2017Бокс
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Легендарный немецкий футбольный клуб пожелал украинскому экс-чемпиону мира по боксу всего самого лучшего.
"Бавария" пожелала Кличко успехов / klitschko-brothers.com
Мюнхенская «Бавария» в официальном клубном твиттере отреагировала на новость о завершении карьеры украинского боксера Владимира Кличко.
«Чемпион завершил свою карьеру! Всего налучшего в дальнейшем пути, Владимир».
За «Баварию» играет немало приятелей Владимира Кличко, а председатель правления мюнхенского клуба Франц Беккенбауэр является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко.
Ein Champion beendet seine Karriere!— FC Bayern München (@FCBayern) 3 серпня 2017 р.
Alles Gute für deinen weiteren Weg, Wladimir #Klitschko.#MiaSanMiapic.twitter.com/Cq4hRjxb5S
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Новость в сюжете: Владимир Кличко завершил карьеру