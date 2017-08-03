Мюнхенская "Бавария" пожелала Кличко всего наилучшего после завершения карьеры

Легендарный немецкий футбольный клуб пожелал украинскому экс-чемпиону мира по боксу всего самого лучшего.

Мюнхенская «Бавария» в официальном клубном твиттере отреагировала на новость о завершении карьеры украинского боксера Владимира Кличко. «Чемпион завершил свою карьеру! Всего налучшего в дальнейшем пути, Владимир». За «Баварию» играет немало приятелей Владимира Кличко, а председатель правления мюнхенского клуба Франц Беккенбауэр является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Ein Champion beendet seine Karriere!

Alles Gute für deinen weiteren Weg, Wladimir #Klitschko.#MiaSanMiapic.twitter.com/Cq4hRjxb5S — FC Bayern München (@FCBayern) 3 серпня 2017 р.

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