Мюнхенская "Бавария" пожелала Кличко всего наилучшего после завершения карьеры

22:35, 03 августа 2017
Бокс
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Легендарный немецкий футбольный клуб пожелал украинскому экс-чемпиону мира по боксу всего самого лучшего.

Мюнхенская «Бавария» в официальном клубном твиттере отреагировала на новость о завершении карьеры украинского боксера Владимира Кличко. 

«Чемпион завершил свою карьеру! Всего налучшего в дальнейшем пути, Владимир».

За «Баварию» играет немало приятелей Владимира Кличко, а председатель правления мюнхенского клуба Франц Беккенбауэр является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко.

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Новость в сюжете: Владимир Кличко завершил карьеру
Теги: #Кличко завершил карьеру#Кличко Бавария