Владимир Кличко: 21 год карьеры великого чемпиона

Почти четверть века выступлений на самом высоком уровне, побитые рекорды по количеству защит титула чемпиона, годы властвования на боксерском Олимпе на двоих с братом, когда титулы чемпиона принадлежали только им двоим.

Младший из братьев Кличко впервые в карьере стал чемпионом в 2000 году, завоевав пояс по версии WBO. По мнению боксерских аналитиков, этот пояс является наименее престижным среди всех четырех, в число которых также входят титулы WBA, WBC, IBO и IBF. Тем не менее, этим же поясом он владел и в годы расцвета своей карьеры, и на ее закате (2008-2015). Более того, в эти же годы он параллельно владел поясами IBF (2006—2015), IBO (2006—2015) и WBA (2011—2015). А единственный пояс, который никогда не примерял Кличко-младший, был пояс WBC, которым владел… его старший брат Виталий Кличко. Еще лет 5-10 назад Топ-овой темой разговоров в боксерском сообществе был объединительный поединок между братьями – за титул абсолютного чемпиона мира. Впрочем, этому бою не суждено было случиться никогда. Да и вряд ли он мог состояться…

Читайте такжеЗаявление Кличко о завершении карьеры "положило" его официальный сайтКличко стал профессиональным боксером в 1996-м году, спустя некоторое время после победы в олимпийской Атланте. И сразу же его карьера пошла в гору. Он отлично выдержал так называемую «мешочную диету», уверенно выиграв ряд поединков у весьма заурядных соперников. И уже в 1998-м году получил право биться за свой первый титул чемпиона – вакантный Интернациональный пояс WBC. В этом бою, в феврале 1998-го, он нокаутировал Маркуса Макинтайра в 3-м раунде 12-раундового боя.

Кличко-Маккинтайр, первый титульный бой в карьере Владимира

Уже через месяц (!) Кличко победил по очкам Эверетта Мартина в 8-раундовом бою, а в мае защитил титул против Коди Коча, нокаутом в 4-м раунде. Это при том, что в элите профессионального бокса принято проводить, в среднем, по 2 боя за год. Очень редко, кто из по-настоящему элитных боксеров проводит три поединка в году. Впрочем, в начале карьеры столь интенсивному графику подвержены практически все атлеты. И очень немногие из них, выдержавшие этот сумасшедший график, впоследствии становятся элитными боксерами – чемпионами, атлетами, занимающими высшие позиции в рейтингах ведущих мировых федераций.

Время шло, а Кличко продолжал побеждать. Да, он попал в первый нокдаун в карьере, но кто на это обращал внимание. Ведь тот бой в сентябре 1998 года против Стива Паннелла он завершил… нокаутом во втором раунде (сам побывал в нокдауне в первой 3-минутке).

А вот в декабре 1998 года Кличко-младшего ждало первое по-настоящему суровое испытание. Мало того, что уже достаточно громко заявивший о себе Кличко проводил первый бой в Киеве, на родной земле, в столичном Дворце спорта, так он еще и умудрился проиграть малоизвестному американцу. Росс Пьюрити обыграл соперника чисто технически. Он оказался стойким и выдержал 10 раундов жесточайшего избиения, в прямом смысле слова. А когда Кличко «выдохся» итальянец большими силами пошел вперед и еще в концовке 10-го раунда дважды отправил украинца в нокдаун. В 11-м раунде история повторилась в третий раз, а ассистенты Кличко просто выбросили на ринг полотенце. В этом бою он в третий раз защизал свой титул Интернационального чемпиона WBC, который утратил по итогам поединка.

Владимир Кличко – Росс Пьюрити

Впрочем, к чести Кличко, он быстро пришел в себя и вернулся в ринг уже в феврале 1999-го. Вернулся – красиво, нокаутировав в 1-м раунде непобеждённого до этого Зорана Вуджечича.

Следующий цикл победных боев вместил в себя завоевание звания вакантного титула Интерконтинентального чемпиона WBA (в бою против Джозефа Чингангу), три успешных защиты титула и общую статистику к июлю 2000 года в 34 боя, из которых 33 были выиграны (30 - нокаутом).

В июле 2000-го года, в 35-м бою, состоялся первый титульный поединок Кличко за «большой пояс». В поединке против американца Монти Баррета он отстаивал звание чемпиона WBO, победив соперника нокаутом в 7-м раунде.

Владимир Кличко – Монти Баррет

Свой пояс он надежно оберегал в течении последующих шести защит, пока не проиграл его в поединке против южноафриканца Корри Сандерса, своеобразно «поздравив» своих многочисленных поклонниц 8 марта 2003 года.

Проиграл Кличко и спустя год, в апреле 2004-го, когда титул WBO стал вакантным. На сей раз он его не смог завоевать в бою против Лаймона Брюстера. Правда, в промежутке он сумел выиграть два поединка, но третье поражение в карьере едва не «похоронило» карьеру украинца. Психологическое состояние спортсмена, мнения сторонних экспертов, аналитиков, которые Владимир читал-видел-слышал и не мог не реагировать на них, все это в купе никак не могло не повлиять на нашего боксера. О чемпионских перспективах тогда вообще помышлять было недосуг. Кто же мог представить себе, что за последующие 11 лет Кличко не проиграет ни разу в 22 (!) поединках. Видимо, верил в себя Владимир Кличко и верили в него несколько приближенных – тренеры, физиотерапевты, психологи – КОМАНДА.

Настоящее возвращение произошло два года спустя, в апреле 2006-го. В немецком Мангейме украинец во второй раз в карьере победил американца Криса Берда и завоевал титул чемпиона мира IBF, а также вакантный титул IBO.

Следующий «знаковый бой» (хотя какие бои Кличко вообще можно назвать рядовыми) случился спустя 5 лет, в июле 2011-го, когда он в Гамбурге в упорном и напряженном 12-раундовом бою по очкам одолел британца Девида Хэя. Британец вел себя в высшей степени по-хамски, постоянно провоцировал украинца, и публика приготовилась к жестокому избиению Хэя за все его подначки. Впрочем, в ринге он вел себя весьма профессионально и достойно выдержал 12-раундовый поединок. Конечно, ни о каком равном противостоянии не могло быть и речи, счет судейских записок был вполне очевиден и предопределен задолго до конца боя. Но Владимир, несмотря на всю свою злость на противника, весьма тепло поприветствовал его после поединка. А Хэй, как ни странно, нашел в себе силы поздравить оппонента с победой и признал его силу.

Наконец, вместе с этой победой к Кличко-младшему пришел и еще один титул в коллекцию – WBA. Оставался один пояс, возможно, самый престижный в мире – WBC – но им владел Виталий Кличко. Украинские братья полностью оккупировали мировой боксерский Олимп.

Владимир Кличко – Дэвид Хэй

Последние годы карьеры Кличко отстаивал титул и параллельно вел переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира, после того как Виталий завершил спортивную карьеру и титул WBC стал вакантным. Временами казалось, что света в конце тоннеля не видно, иногда он проскальзывал. Во всяком случае, роковой бой с Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года поначалу казался рядовым. Очередная защита титула против очередной выскочки. Уж слишком уверовали все в непобедимость Кличко после его блистательной серии в 22 боя.

Поединок, который состоялся 28 ноября 2015 года, поставил окончательный крест на карьере Кличко. И, что интересно, далеко не только сам Кличко в этом виноват. Почтенный возраст нашего боксера был помножен на отсутствие желания у Фьюри проводить бой-реванш. Сначала, якобы, по причине травмы, затем – уже по более естественным, как для британца причинам – наркозависимости и тяжелому психологическому состоянию.

Наконец, самый последний бой в карьере Кличко – против давшего ему шанс молодого Энтони Джошуа, уже отчетливо показал, что украинец «чужой» на этом празднике жизни. Нет, наш спортсмен сделал для победы все, что мог. Он даже лидировал по очкам в судейских записках в середине и второй половине боя. Вот только сил на концовку ему уже не хватало. И в 11-м раунде соперник его просто перебоксировал.

После такого завершения поединка вердикт о продолжении карьеры и попытках реванша, увы, был очевиден. Пусть даже и велись переговоры об этом самом реванше больше трех месяцев.

Читайте такжеПодборка лучших моментов боксерской карьеры Владимира Кличко (фото)Кличко остался в истории бокса человеком весьма интеллигентным и всегда крайне уважительно относящимся к соперникам. В этом он был немножко «не от мира сего». Ведь модель поведения типичного боксера кардинально противоположная – поток оскорбления и грязи на оппонента на предматчевой пресс-конференции, цель которой ясна – вывести соперника из равновесия.

Владимир, равно как и его брат Виталий, никогда не позволяли себе ничего подобного, отвечая оппонентам только в ринге. Как правило, эти ответы были гораздо краноречивее и понятнее всех предыдущих аргументов соперников. Их следы ярко оставались на лицах оппонентов долгое время после боя.

Кличко сполна доказал, что к боксу поговорка «первое время ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя» - имеет абсолютно прямое отношение. Буквально несколько дней назад появилась обновленная версия рейтингов WBO и самого авторитетного в мире бокса журнала The Ring, где в обоих версиях Кличко-младший расположился на 5-м месте. Это после трех лет без побед и двух проигранных титульных поединков подряд!..

Спасибо, Чемпион!

Кирилл Стадниченко