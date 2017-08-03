Усик: Владимир принял правильное решение

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (WBO) Александр Усик в прямом эфире телеканала «112 Украина» поделился своим мнением относительно решения Владимира Кличко завершить профессиональную карьеру.

"Если он решил это сделать, значит это правильный выбор. Он устал уже, наверное, от тренировок и бокса. Нужно уходить, когда тебе уже не интересно это делать. Думаю, что в какой-то другой сфере Владимир себя найдет и очень хорошо зарекомендует. У него будет успешная следующая карьера, которую он запланировал. Я даже представить себе не могу, чем он будет заниматься. Думаю, у него есть множество проектов, которые он делал, но не говорил об этом – общественность об этом не знает. Желаю ему только успехов в его новом деле.

Ко мне после боя Кличко и Джошуа подходили люди и говорили, что им жалко, что Владимир проиграл. Но так бывает – люди выигрывают, люди проигрывают. Это закономерность. Нужно радоваться тому, что когда-то он побеждал. Спасибо ему за то, что он делал. Владимир молодец, он принял правильное решение и сейчас начнет какие-то другие действия.

У нас в Украине всегда был бокс на высоком уровне, так что он будет развиваться. Мы можем это посмотреть по любительским боям, например, на чемпионате Европы в Харькове, где наша команда заняла первое место. Великие уходят, и на их место приходят новые и молодые, которые тоже становятся великими".