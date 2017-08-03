Менеджер Джошуа пожелал удачи Кличко

Менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал новость о завершении карьеры Владимира Кличко в своем Twitter.

"Сегодня узнал от Бернда Бенте (менеджера Кличко), что Владимир Кличко принял решение завершить карьеру. Мы желаем ему удачи!", - написал Хирн.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Кличко объявил об окончании карьеры боксера.

Джошука победил Кличко в бою за титул чемпиона мира, который состоялся 29 апреля в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли".

Бой-реванш был намечен на ноябрь в Лас-Вегасе.