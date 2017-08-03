В команде Кличко не исключают, что экс-чемпион мира еще вернется в спорт

Экс-чемпион мира Владимир Кличко, который объявил о завершении карьеры, может со временем вернуться на ринг ради одного или двух боев.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" выразил генеральный директор промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

Читайте такжеСпасибо, чемпион: соцсети отреагировали на решение Кличко завершить карьеру"Здесь нельзя говорить категорично, правильное ли это решение. Он лучше знает свой организм, психику и есть ли у него желание боксировать или нет. Но рано или поздно это должно было произойти. Хотя есть другая сторона медали. Множество боксеров, спортсменов, деятелей культуры и шоу-бизнеса заканчивали свою карьеру, а потом, глубоко соскучившись по своему делу, снова возвращались. Например, тот же Мейвезер.

Я не исключаю вариант, что Владимир может вернуться. Сейчас он принял четкое решение завершить карьеру. Но через какое-то время придут новые обстоятельства, которые могут его вдохновить, чтобы вернуться на один или два боя. Но это мое личное мнение. Считаю, такое может случиться с каждым", - заявил Красюк.