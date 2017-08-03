Спасибо, чемпион: соцсети отреагировали на решение Кличко завершить карьеру

15:37, 03 августа 2017
Бокс
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Главное - уметь вовремя остановиться. Болельщики и вип-персоны комментируют знаковое событие. 

 

Сегодня Владимир Кличко объявил, что завершает боксерскую карьеру. УНИАН изучил реакцию пользователей в соцсетах на заявление украинской легенды спорта.

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Новость в сюжете: Владимир Кличко завершил карьеру
Теги: #Кличко завершил карьеру#соцсети о Кличко