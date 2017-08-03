Спасибо, чемпион: соцсети отреагировали на решение Кличко завершить карьеру

Главное - уметь вовремя остановиться. Болельщики и вип-персоны комментируют знаковое событие.

Сегодня Владимир Кличко объявил, что завершает боксерскую карьеру. УНИАН изучил реакцию пользователей в соцсетах на заявление украинской легенды спорта. I heard the news this morning from Bernd Boente that Wladimir Klitschko has decided to retire from boxing. We wish him all the success — Eddie Hearn (@EddieHearn) 3 серпня 2017 р. Великий спортсмен і Легенда прийняв рішення піти з боксу. Важлива та мудра ниса - вміти вчасно зупинитися...... https://t.co/74kdHqDXhi — Lomako (@Lomako) 3 серпня 2017 р. Wladimir Klitschko has retired from boxing at the age of 41...



A true champion.

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