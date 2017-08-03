Порошенко об уходе Кличко из спорта: его имя прославило Украину на весь мир
15:20, 03 августа 2017Бокс
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Сегодня многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.
Порошенко назвал Кличко символом стальной воли / Facebook Петро Порошенко
Украина гордится своим боксером Владимиром Кличко, имя которого прославило страну и стало символом победы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав соответствующий пост в Facebook.
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"Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир. А триумфы Владимира всегда будут жить в нашей памяти как пример стальной силы воли. Украина гордится тобой, чемпион", - написал он.
Напомним, что сегодня многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Видеообращение Владимир Кличко опубликовал на официальном YouTube-канале братьев Кличко.
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