Легенда, чемпион, эпоха: что мы знаем о Владимире Кличко (видео)

УНИАН решил подытожить, какие самые значимые победы и награды имеет один из самых успешных боксеров мира.

Владимиру Кличко – 41 год. За свою профессиональную боксерскую карьеру он провел 69 боев, из них - 64 победы, 5 поражений и ни одной ничьей. Кроме того, Владимир Кличко занимает 2 место по продолжительности чемпионства в тяжелом весе (9 лет 7 месяцев).

Владимир Кличко - экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015). Также украинский спортсмен является чемпионом XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996).

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Как сообщал УНИАН, Многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко завершает карьеру. Таким образом 41-летний украинский спортсмен не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля техническим нокаутом.