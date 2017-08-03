Полный текст обращения Владимира Кличко после завершения карьеры

Украинский тяжеловес Владимир Кличко заявил, что бокс помог ему в саморазвитии и самореализации. Также он отметил, что не достиг бы таких высот без своих болельщиков. Напомним, что сегодня 41-летний экс-абсолютный чемпион мира объявил об уходе из спорта.

Читайте такжеЗаявление Кличко о завершении карьеры "положило" его официальный сайт

Ниже приводим полный текст заявления Владимира Кличко, опубликованного на его странице в Youtube:

"27 лет назад я сделал свой лучший выбор - выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир в буквальном смысле этого слова. Мало стран, в которых я не бывал. Я выучил иностранные языки, начал свой бизнес, создал объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, модельером, тренером, менеджером, промоутером, финансистом. Я стал таким человеком, которым стремился быть. Я смог сделать это и все еще могу благодаря тому, насколько популярен бокс в мире, моим собственным талантам и, самое важное, благодаря вам – моим преданным фанатам.

Читайте такжеКличко опубликовал видеозаявление о завершении карьерыВ какой-то момент жизни каждому из нас нужно быть готовым резко развернуть карьеру и подготовиться к новой главе и новым вызовам. Очевидно, я не исключение из правил, и сейчас пришла моя очередь сделать это. Теперь настало мое время принять такое решение. Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя новая карьера, которую я спланировал и которую я начал несколько лет назад, будет такой же успешной, как и предыдущая.

И наконец, вместо того, чтобы просто сказать вам: "Спасибо и до свидания!", – я хочу пригласить вас продолжить это красивое и увлекательное путешествие вместе. Со мной и с брендом Кличко. Только вместе мы креативнее, продуктивнее и созидательнее. По-настоящему сильнее во всех отношениях. Вместе – мы движущая сила".