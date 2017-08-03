Кличко опубликовал видеозаявление о завершении карьеры

Видеообращение Владимир Кличко опубликовал на официальном YouTube-канале братьев Кличко.

В обращении он заявил, что это еще не конец, поскольку он еще несколько лет назад спланировал новую карьеру, которой уже начал заниматься. При этом он выразил надежду, что она будет такой же успешной, как и предыдущая.