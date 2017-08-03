Кличко опубликовал видеозаявление о завершении карьеры
11:54, 03 августа 2017Бокс
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Легендарный украинский бокс-супертяжеловес Владимир Кличко объявил о завершении своей боксерской карьеры и выложил видеообращение к своим болельщикам.
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры / скриншот YouTube
Видеообращение Владимир Кличко опубликовал на официальном YouTube-канале братьев Кличко.
В обращении он заявил, что это еще не конец, поскольку он еще несколько лет назад спланировал новую карьеру, которой уже начал заниматься. При этом он выразил надежду, что она будет такой же успешной, как и предыдущая.
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