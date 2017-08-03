Владимир Кличко завершает карьеру боксера

Многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко завершает карьеру. Об этом сообщает официальный сайт боксера.

Таким образом 41-летний украинский спортсмен не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля техническим нокаутом.

Ранее планировалось, что бой-реванш состоится в ноябре в американском Лас-Вегасе.

Проигрыш от Джошуа стал вторым подряд для Кличко. Ранее он проиграл в ноябре 2015 года другому британцу - Тайсону Фьюри.

Владимир Кличко - экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015)[2], IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015)[3], а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015).

Также украинский спортсмен является чемпионом XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996).