Бой Мейвезер - МакГрегор не вызвал ажиотажа в Лас-Вегасе - без аншлага

Бой чемпиона UFC Конора МакГрегора и экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, может пройти без аншлага, сообщает Sports.ru.

Как подсчитало агентство Associated Press, на сайте Ticketmaster, официальном агенте T-Mobile Arena, где и пройдет бой, свободны еще "сотни и даже тысячи мест". К примеру, предлагается 162 различных варианта для тех, кто хочет приобрести сразу шесть билетов на соседние места. Вместимость T-Mobile Arena – 20 тыс. человек.

Читайте такжеМейвезер остается безусловным фаворитом супербоя с МакГрегоромОдна из основных причин низкого спроса – высокие цены. Самый дешевый из доступных сейчас билетов стоит, с учетом сервисных сборов, более $2,5 тыс. Это место на верхнем ярусе боковой трибуны. Нижний центральный сектор обойдется минимум в $10 665, а стоимость "платиновых" мест доходит до $15 тыс.

Плохо продаются билеты и на вторичном рынке, что подтвердили представители сайтов SeatGeek и StubHub. По их словам, спрос отстает от того, что был в преддверии боя Мэйвезер – Пакьяо. При этом редкие билеты, изначально продававшиеся за $500, на этих ресурсах стоят около $2000.