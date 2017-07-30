Всемирная боксерская база BoxRec внесла бой Кличко - Джошуа в график поединков на ноябрь

Всемирная боксерская база данных BoxRec внесла поединок между украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа в свою базу данных. Согласно информации сайта, повторный бой украинца и британца пройдет 11 ноября в Лас-Вегасе, США.

Читайте такжеКличко: Если я приму решение о матче-реванше с Джошуа, то точно не деньги будут определяющим пунктом в этом случаеНапомним, об этой же дате недавно заявлял и Эдди Хирн, представляющий интересы Джошуа. Тем не менее, официального объявления о матче-реванше еще не было.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. У 41-летнего украинца есть опция на второй бой с Джошуа.