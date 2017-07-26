Бой Усик -Хук пройдет 9 сентября в Берлине

Сегодня было официально объявлено о том, что поединок Александра Усика и Марко Хука в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится 9 сентября в Берлине, сообщает boxing-mma.com.

Информация о билетах и андеркарте поединка должна появится в ближайшее время.

Читайте такжеУкраинец Усик получил первый номер посева на жеребьевке World Boxing Super SeriesНепобежденный Александр Усик — первый номер «посева» турнира World Boxing Super Series и главный претендент на победу. Поединок Усик — Хук пройдет на арене Max-Schmeling-Halle, вмещающей чуть более десяти тысяч зрителей.

30-летний Александр Усик провел на профессиональном ринге 12 поединков и во всех победил, 10 раз — нокаутом. В рейтинге боксеров первого тяжелого веса он занимает 1-е место, чемпион по версии WBO.

32-летний Марко Хук провел 45 поединков: 40 побед, 4 поражений и 1 ничья. В рейтинге занимает 7-е место.