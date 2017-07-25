Промоутер Джошуа назвал возможную дату реванша с Кличко

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что надеется на положительный ответ Владимира Кличко в вопросе реванша с его подопечным, а также назвал предполагаемую дату возможного поединка, сообщает Братство Кличко.

По словам Хирна, во время своего визита в Лас-Вегас, он не только посмотрел несколько арен, где может состояться повторый поединок между Джошуа и Кличко, но и подал документы, чтобы получить лицензию промоутера в штате Невада и иметь возможность организовать потенциальный реванш.

Читайте такжеДжошуа про бой-реванш: Я не буду ждать решения Кличко вечно«Я был на MGM, на T-Mobile Arena. Лас-Вегас является лидером в плане выбора арены для проведения возможного реванша, -цитирует Хирна Sky Sports. - 11 ноября - это дата, которую мы прорисовали. Но у нас есть еще пара недель, чтобы получить ответы на все организационные вопросы. Считаю, что Владимир Кличко собирается принять этот бой, и я действительно думаю, что поединок пройдет в Вегасе. Энтони был там около 10 дней, наслаждался отдыхом и узнал этот город. Здесь отличные арены, а количество британских болельщиков, приехавших на этот поединок, будет еще одним дополнением к событию, которым, думаю, мы будем наслаждаться долгое время. Скрестим пальцы за Вегас и 11-е ноября».

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кличко проиграл в титульном бою Джошуа в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".