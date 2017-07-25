Поляков завоевал титул интернационального чемпиона WBA

Украинский боксер Виктор Поляков (13-1-1, 6 КО) завоевал титул интернационального чемпиона WBA во втором среднем весе, сообщает Isport.

Поляков одержал победу над бывшим "регулярным" чемпионом WBA итальянцем Джованни Де Каролисом (24-8-1, 12 КО) единогласным решением судей – 118-110, 117-111, 116-112.

Поединок проходил в Риме.

Отметим, что Поляков провел свой четвертый поединок в этом году. Ранее украинец одержал победу над поляком Дариушем Секом (26-3-2, 8 КО), до этого завершил бой с немцем Тони Крафтом (11-0-1, 3 КО), ничьей, а также потерпел поражение от болгарина Спала Генова (8-0-0, 6 КО).