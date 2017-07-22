Обнародован официальный постер к чемпионскому бою Мэйуэзер — Макгрегор

Телеканал SHOWTIME представил официальный постер боксерского поединка между боксером Флойдом Мэйуэзером и бойцом смешанного стиля Конором Макгрегрором, сообщается в Twitter телеканала.

Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (США).

Читайте такжеМейвезер остается безусловным фаворитом супербоя с МакгрегоромВ котировках ведущей британской букмекерской компании William Hill коэффициент на триумф Мейвезера составляет 1.14, тогда как шансы на выигрыш ирландца оцениваются 5.50 к 1-му. Самый невероятный исход боя - это ничья. Ставка на ничейный исходчрезвычайно высока - 41 к 1-му.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Лос-Анджелесе началась промо-кампания, посвященная поединку между Мейвезером и Макгрегором. Соперники уже провели первую пресс-конференцию, а в Нью-Йорке произошел самый скандальный эпизод - Мейвезер бросил пачкой купюр в Макгрегора.