Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Мартин хочет реванш с Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Чарльз Мартин, потерявший свой титул IBF в апреле 2016 года после проигрыша нокаутом Энтони Джошуа, хочет провести матч-реванш с британским боксером, сообщает Братство Кличко.

Об этом заявил менеджер американца Майк Борао, отметив, что следующий бой его подопечный проведет против бойца из Топ-15 супертяжелого веса.

«Я уверен, что, когда Чарльз в лучшей форме, он способен побить любого соперника. И сейчас он хочет это доказать больше, чем когда-либо. Он не ищет боев ради денег. Следующий его поединок состоится с кем-то из топ-15 рейтинга, - цитирует Борао BoxingScene. - У него сильная мотивация, он понимает, что для реванша с Джошуа ему нужен пояс. Его заботит только авоевание очередного титула, так что потом он может получить бой с Джошуа».

Как сообщал УНИАН, на данный момент Джошуа ожидает решения Владимира Кличко о бое-реванше и не рассматривает других предложений.