Новый рейтинг WBA - Кличко в пятерке сильнейших

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг, где в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко сохранил за собой пятую строчку, сообщает Братство Кличко.

Из неожиданностей новой версии рейтинга – возвращение Александра Поветкина, который ранее потерял места в рейтингах мировых организаций из-за допингового скандала.

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Суперчемпион – Энтони Джошуа

1. Луис Ортис

2. Александр Устинов

3. Шеннон Бриггс

4. Фрес Окендо

5. Владимир Кличко

6. Мануэль Чарр

7. Александр Поветкин

8. Джаррелл Миллер

9. Кубрат Пулев

10. Тревор Брайан

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли Владимир Кличко проиграл титульный бой британцу Энтони Джошуа нокаутом в 11-м раунде, допустив второе поражение подряд в своей карьере.