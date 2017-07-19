Непобедимые боксеры Уайлдер и Ортис проведут бой в Нью-Йорке
15:38, 19 июля 2017Бокс
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В профессиональной карьере обоих боксеров еще не было ни одной неудачи.
Деонтей Уайлдер / tradeshows.com.ua
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет свой следующий бой против кубинца Луиса Ортиса. Об этом пишет BoxingScene.
Место проведения – "Барклайс-центр" в Бруклине (Нью-Йорк, США). Наиболее вероятная дата – 4 ноября. Менее вероятный вариант, что бой состоится 14 октября на той же площадке.
Луис Ортис одержал 27 побед (23 из них нокаутом) и не потерпел за карьеру ни одного поражения. Два боя были признаны несостоявшимися.
Послужной список Уайлдера – 38 побед (37 нокаутом) и ни одного поражения.
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