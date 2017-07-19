Ломаченко готов отдать полмиллиона долларов своего гонорара победившему его боксеру

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко раскритиковал последние победы чемпиона WBC Мигеля Берчельта (31-1, 28 КО) и обладателя титула WBA Хесрила Корралеса (21-1, 8 КО), а теперь сделал потенциальным соперникам заманчивое предложение, сообщает SportArena со ссылкой на интервью боксера EsNews YouTube.

«Если уже пошла такая жара и пошел такой разговор, то я заплачу дополнительно 500 тысяч долларов из своих денег. Заплачу тому, кто у меня выиграет из чемпионов второго полулегкого веса. Мне не нужны их деньги. Мне нужны четыре пояса. Мне нужно признание того, что я действительно являюсь лучшим», — сказал Ломаченко.

Остальные чемпионы мира во втором полулегком весе упорно игнорируют Ломаченко, что и вынудило украинца перейти к активным действиям.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Василий Ломаченко в Лос-Анджелесе будет защищать свой титул в бою с Мигелем Марриагой.