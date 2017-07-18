Беринчик может выступить в андеркарте боя Усик – Хук в Киеве

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик отправился в Карпаты, где начнет серьезную подготовку к своему возвращению на ринг вместе с Александром Усиком и тренером Сергеем Ватаманюком, сообщает Isport.

Ожидается, что Денис Беринчик проведет бой в андеркарте поединка Усик – Хук. Этот бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии может пройти 9 сентября в Киеве. Подтверждение даты и места боя ожидается на этой неделе.

Что касается Беринчика, то сейчас идут переговоры с несколькими потенциальными соперниками, но до подписания контракта их имена не раскрываются.

29-летний Беринчик на профессиональном ринге провел 6 боев, все выиграл - 3 нокаутом. На любительском ринге спортсмен завоевал серебро чемпионата мира и Олимпийских игр-2012 в Лондоне.