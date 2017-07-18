Джошуа вспомнил "сладкий удар" от Кличко в 4-м раунде боя в Лондоне

Чемпион мира по версиям WBA IBF IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, рассказал о своем нокдауне в состоявшемся 29 апреля поединке против Владимира Кличко, заявив, что даже не увидел удар правой от украинца, сообщает Братство Кличко.

Читайте такжеМенеджер Джошуа: По поводу реванша с Кличко все решится в ближайшие две неделиПо словам Джошуа, он очень высоко ценит интеллект Владимира Кличко, но чувствовал, что его уличный менталитет поможет одержать победу на «Уэмбли».

«Он очень умен, у него есть научная степень в философии, но у него нет таких навыков, как у меня, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. - Как только бой был остановлен, я улыбнулся и сказал себе: «Ты не можешь меня взять. Но его удар правой, это было нечто. Но даже этого было недостаточно, чтобы победить меня. Этот удар свалил меня, но не победил. Надо признать, я даже не видел, что произошло. Это был «сладкий» удар».

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся бой за титул чемпиона мира, в котором Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 10-м раунде.