Украинский чемпион мира WBO Ломаченко бросил вызов всем чемпионам в своей весовой категории

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) раскритиковал поединки других обладателей поясов своего дивизиона и призвал их не избегать объединения чемпионских званий, сообщает SportArena.

Василий обратился к потенциальным соперникам в своем нынешнем дивизионе через страничку менеджера Эгиса Климаса в Instagram:

«Это касается всех чемпионов во втором полулегком весе. Не делайте этого — вы заставляете наш дивизион выглядеть плохо. Я видел пару ваших боев. Это полный отстой! Люди не будут платить деньги, чтобы увидеть подобное. Наши фанаты будут уходить спать. Давайте объединять титулы и делать наш спорт интересным. В обратном случае я перейду в 135 фунтов, где надеюсь встретиться с настоящими бойцами. Давайте уважать наших болельщиков и доказывать делом свой статус чемпионов!», — отметил украинец в обращении к потенциальным соперникам.

5 августа в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко будет проводить защиту принадлежащего ему титула WBO в 59 кг против Мигеля Марриаги. При этом команда украинца не скрывает, что тот задумался о переходе в легкий вес (135 фунтов), так как чемпионы в 130 фунтах не спешат встречаться с украинским «Хайтеком» (прозвище Ломаченко).