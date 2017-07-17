Промоутер К2: Думаю, в реванше Кличко победит Джошуа

Глава промоутерской компании K2 Том Леффлер рассказал о возможном реванше Владимира Кличко против Энтони Джошуа и отметил, что очень хотел бы увидеть этот бой снова, несмотря на то, что украинец пока не принял окончательного решения, сообщает Xsport со ссылкой на интервью промоутера программе Seconds Out.

Также Леффлер уверен, что именно Кличко сможет одержать победу в реванше:

«Я бы очень хотел увидеть реванш между Кличко и Джошуа. Но Владимир пока не принял окончательного решения, хочет ли он повторного боя против Энтони. Эдди Хирн был в Лас-Вегасе и имел разговор со мной. Он спрашивал про организацию поединка Альвареса против Головкина, но также мы затронули тему реванша Кличко – Джошуа.

Читайте такжеКличко: Да, я думаю о спортивной пенсииЕсли нам удастся провести реванш в США, это было бы прекрасно. Это был бы бой между двумя лучшими боксерами супертяжелого веса. Я знаю, что и многие фаны хотели бы снова увидеть этот бой. Но пока Владимир не сказал своего слова, этот поединок будет оставаться лишь нашим желанием. Если он согласится, то я поддержу его на 100%. Против Джошуа Кличко провел один из своих лучших боев за последнее время. И я на самом деле думаю, что он выиграет в реванше. Поэтому я бы очень хотел увидеть этот бой.

Владимир провел выдающуюся карьеру. Он занимает второе после Джона Луиса место по количеству лет, на протяжении которых он был чемпионом. Он достиг всего, о чем можно только мечтать в спорте. Кроме того, реванш ему не нужен с финансовой точки зрения. Тут вопрос стоит только в том, хочет ли он вернуться в ринг и доказать, что он лучший. Мы говорили об этом много раз. Но какое бы решение он не принял, мы поддержим его на 100%», - добавил Леффлер.

Как сообщал УНИАН, вероятным местом проведения реванша Кличко - Джошуа станет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Представитель арены выразил надежду, что о бое смогут договориться в течение двух ближайших недель.