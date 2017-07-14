Мейвезер остается безусловным фаворитом супербоя с Макгрегором

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, по мнению букмекеров, является явным фаворитом в предстоящем бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Их поединок состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Читайте такжеГлавные герои мегапоединка Мейвезер и Макгрегор устроили горячую сцену на пресс-конференции в Нью-Йорке (видео)В котировках ведущей британской букмекерской компании William Hill коэффициент на триумф Мейвезера составляет 1.14, тогда как шансы на выигрыш ирландца оцениваются 5.50 к 1-му. Самый невероятный исход боя - это ничья. Ставка на ничейный исходчрезвычайно высока - 41 к 1-му.

Как сообщал УНИАН, накануне в Лос-Анджелесе началась промо-кампания, посвященная поединку между Мейвезером и Макгрегором. Соперники уже провели первую пресс-конференцию, а в Нью-Йорке произошел самый скандальный эпизод - Мейвезер бросил пачкой купюр в Макгрегора.