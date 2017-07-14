Главные герои мегапоединка Мейвезер и Макгрегор устроили горячую сцену на пресс-конференции в Нью-Йорке (видео)

В четверг, 13 июля, на пресс-конференции в Barclays Center в Нью-Йорке американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор накануне поединка 26 августа устроили горячую сцену, пишет The Telegraph.

Мэйуэзер назвал будущего соперника, одетого в шубу на голое тело, стриптизером. Затем попросил включить музыку и забросал его долларами. Ирландец остался невозмутимым, ограничившись лишь одной репликой: «Танцуй для меня, мальчик».

Нью-йоркское мероприятие стало третьей остановкой в четырехдневном пресс-туре, в который также вошли Лос-Анджелес, Торонто и Лондон. Пара, как ожидается, завершит свой медиа-тур на SSE Wembley Arena в 19:00 в пятницу, 14 июля.

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Поединок Мейвезер-Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе в весовом лимите в 154 фунта (69,85 кг), а на кону боя может стоять престижный бриллиантовый пояс WBC. Доход от поединка Макгрегора и Мейвезера станет рекордным в истории бокса.

По неофициальной информации, гонорар Макгрегора за поединок составит 75 миллионов долларов, Мэйуэзера — 100 миллионов.

40-летний американец одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения.