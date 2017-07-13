Кличко: Да, я думаю о спортивной пенсии

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко заявил, что думает о завершении карьеры, сообщает портал womo.ua.

"Мой последний поединок (с британцем Энтони Джошуа. – Прим. ред.) был не таким успешным. Я к этому привык, ничего страшного. Не всегда в жизни складывается все так, как хочется. Но тут важно извлекать уроки и разбираться, почему так произошло", – заявил Кличко на открытом мастер-классе "Школы успеха", организованном Klitschko Foundation.

"В 41 год я думаю о том, как буду выстраивать карьеру дальше. Да, я думаю о спортивной пенсии, но сидеть и жить воспоминаниями о прошлом я не собираюсь ни в коем случае. Только вперед! Больше учиться, больше знать, больше мечтать, ведь человек, стоя на одном месте, падает назад. Поэтому только вперед — к новым знаниям и осуществлению новых целей", – добавил Владимир Кличко.

29 апреля британец Джошуа в Лондоне нокаутировал Кличко в 11-м раунде. Украинский боксер еще не озвучивал своего решения по поводу того, воспользуется ли он правом на реванш, которое закреплено в контракте.