Усик может перенести бой из Киева из-за матча "Динамо"

Генеральный директор компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал информацию о проведении следующего боя чемпиона мира WBO в тяжелом весе Александра Усика в Киеве.

Промоутер сообщил, что следующий бой Усика может пройти в Германии или Великобритании, сообщает "ТСН Проспорт".

"Киев - одна из рабочих версий. Но вообще-то на "Олимпийском" 9 сентября "Динамо" играет матч УПЛ. Поэтому сейчас говорить о бое Усика в этот день - как минимум неуважение к "Динамо". В ближайшее время мы все уладим, возможно, даже на этой неделе, а может на следующей", - сказал Красюк.

Напомним, Усик в статусе главного фаворита Всемирной боксерской суперсерии в четвертьфинале встретится с экс-чемпионом мира Марко Хуком.

Накануне появилась информация, что Усик проведет бой против Хука в Киеве 9 сентября.

Отметим, что все четвертьфиналы состоятся в сентябре-октябре этого года. В начале следующего года состоятся полуфинальные поединки. Победитель турнира определится в мае 2018 года и получит все пояса, которыми владеют участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мухаммеда Али.