Участники мегапоединка Мейвезер и Макгрегор обменялись "любезностями" и встретились взглядами (видео)

11 июля в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция и дуэль взглядов перед боксерским боем между непобежденным экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

После того, как в рамках пресс-конференции Мейвезер пообещал избить ирландца (буквально - "надрать задницу"), а Макгрегор выразил уверенность, что нокаутирует соперника в первых четырех раундах, оппоненты приняли участие в напряженной дуэли взглядов.

Поединок Мейвезер-Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе в весовом лимите в 154 фунта (69,85 кг), а на кону боя может стоять престижный бриллиантовый пояс WBC. Доход от поединка Макгрегора и Мейвезера станет рекордным в истории бокса.