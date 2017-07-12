Участники мегапоединка Мейвезер и Макгрегор обменялись "любезностями" и встретились взглядами (видео)
11:15, 12 июля 2017Бокс
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Состоялась первая официальная пресс-конференция Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора накануне поединка 26 августа.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор / BoxingScene.com
11 июля в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция и дуэль взглядов перед боксерским боем между непобежденным экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.
После того, как в рамках пресс-конференции Мейвезер пообещал избить ирландца (буквально - "надрать задницу"), а Макгрегор выразил уверенность, что нокаутирует соперника в первых четырех раундах, оппоненты приняли участие в напряженной дуэли взглядов.
Поединок Мейвезер-Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе в весовом лимите в 154 фунта (69,85 кг), а на кону боя может стоять престижный бриллиантовый пояс WBC. Доход от поединка Макгрегора и Мейвезера станет рекордным в истории бокса.
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