Тренировку с мэром Киева выставили на аукцион

Спортивную тренировку с мэром Киева, шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу и экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко выставили на аукцион по стартовой цене 38 долларов. Соответствующее объявление о продаже появилось на украинском сайте государственных публичных закупок ProZorro.

"В здоровом теле — здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Мэр Киева Виталий Кличко пытается проводить тренировки каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки", — говорится в описании лота на сайте электронной площадки.

Стоимость тренировки с мэром Киева стартует от 1000 грн. Последний день подачи ценовых заявок – 24 июля до 20:00, а уже 25 июля в 11:11 проведут аукцион.

Согласно сообщению, Кличко поделится секретами своих ежедневных тренировок, а все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.