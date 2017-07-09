Украинец Усик в новом грандиозном турнире выбрал в соперники немца Хука
Четвертьфинальные бои Всемирной боксерской суперсерии состоятся в сентябре-октябре этого года.
В Монако состоялось распределение пар во Всемирной суперсерии бокса. Сеяным боксёром позволили выбирать себе соперников среди несеяных.
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик в четвертьфинальном поединке "боксерской Лиги чемпионов" сразится с немецким ветераном Марко Хуком.
Россиянин, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев сразится с Кшиштофом Влодарчиком. Этот бой был назначен заранее, так как поляк является обязательным претендентом на титул россиянина.
Обладатель пояса WBC Silver россиянин Дмитрий Кудряшов за путёвку в полуфинал поборется с Юниером Дортикосом. Еще один чемпион мира Майрис Бриедис встретится с кубинцем Майком Пересом.
Полный состав пар
Первый тяжелый вес
Александр Усик — Марко Хук
Майрис Бриедис — Майк Перес
Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик
Юниер Дортикос — Дмитрий Кудряшов
Второй средний вес
Джордж Грувз — Джейми Кокс
Каллум Смит — Эрик Скоглунд
Артур Абрахам/Крис Юбенк — Авни Йылдырым
Юрген Бремер — Роб Брант
Турнир Всемирной суперсерии бокса стартует в сентябре этого года. Четвертьфинальные поединки состоятся в сентябре-октябре. Полуфиналы пройдут в январе и феврале следующего года, финал - в мае 2018-го.
Призовой фонд турнира составляет $ 50 млн. Также победители турнира получат трофей имени Мухаммеда Али.