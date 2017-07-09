Украинец Усик в новом грандиозном турнире выбрал в соперники немца Хука

В Монако состоялось распределение пар во Всемирной суперсерии бокса. Сеяным боксёром позволили выбирать себе соперников среди несеяных.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик в четвертьфинальном поединке "боксерской Лиги чемпионов" сразится с немецким ветераном Марко Хуком.

Россиянин, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев сразится с Кшиштофом Влодарчиком. Этот бой был назначен заранее, так как поляк является обязательным претендентом на титул россиянина.

Обладатель пояса WBC Silver россиянин Дмитрий Кудряшов за путёвку в полуфинал поборется с Юниером Дортикосом. Еще один чемпион мира Майрис Бриедис встретится с кубинцем Майком Пересом.

Полный состав пар

Первый тяжелый вес

Александр Усик — Марко Хук

Майрис Бриедис — Майк Перес

Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик

Юниер Дортикос — Дмитрий Кудряшов

Второй средний вес

Джордж Грувз — Джейми Кокс

Каллум Смит — Эрик Скоглунд

Артур Абрахам/Крис Юбенк — Авни Йылдырым

Юрген Бремер — Роб Брант

Турнир Всемирной суперсерии бокса стартует в сентябре этого года. Четвертьфинальные поединки состоятся в сентябре-октябре. Полуфиналы пройдут в январе и феврале следующего года, финал - в мае 2018-го.

Призовой фонд турнира составляет $ 50 млн. Также победители турнира получат трофей имени Мухаммеда Али.