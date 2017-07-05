Украинец Усик является фаворитом Всемирной боксерской суперсерии

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик считается фаворитом у букмекеров в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Организаторы этого турнира ставят перед собой цель собрать по восемь лучших боксеров тяжелого и второго среднего веса.

Среди боксеров тяжелого веса участие в новом турнире уже подтвердили чемпионы по четырем основным версиям: IBF — Мурат Гассиев, WBC — Майрис Бриедис, WBO — Александр Усик и WBA Regular — Юниэр Дортикос. Помимо чемпионов, в Суперсерии выступят Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик. Участие Дмитрия Кудряшова и Кшиштофа Гловацки официально еще не подтверждено.

Как сообщает портал RingPolska.pl, букмекеры считают фаворитом украинца Александра Усика, коэффициент на победу которого составляет 2,00.

Далее следуют другие чемпионы: Бриедис — 4,50, Гассиев — 5,00 и кубинец Дортикос — 9,00. Меньше шансов на победу, по мнению букмекеров, у Кшиштофа Гловацки (15,00), ветерана Марко Хука (17,00), Кшиштофа Влодарчика (21,00) и Дмитрия Кудряшова (26,00).

Напомним, турнир WBSS уже успели прозвать "боксерской Лигой чемпионов". В июне стало известно, что в турнире примет участие Александр Усик.