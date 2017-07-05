Украинский боксер Иван Редкач, попавший в аварию в США, сообщил о своем состоянии

Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач, который вечером в понедельник, 3 июля, попал в серьезную аварию в США, чувствует себя нормально. Об этом он рассказал в комментарии Xsport.ua.

Информация о том, что спортсмена забрали в реанимацию, не подтвердилась, врачи поставили ему диагноз «шоковое состояние» и рекомендовали неделю оставаться под их наблюдением.

"Состояние нормализовалось, но шок сильный. Я думал, что все намного серьезней, но врачи поставили диагноз «шок» и сказали, чтобы неделю был под их наблюдением. По сути, отделался царапинами от стекла. Все хорошо будет. В больнице пробуду до пятницы", - сообщил Редкач.

Иван Редкач планирует провести свой следующий поединок в рамках большого шоу в Лос-Анджелесе 9 сентября.