Менеджер Джошуа: По поводу реванша с Кличко все решится в ближайшие две недели

Менеджер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO британца Энтони Джошуа, заявил, что рассчитывает получить согласие Владимира Кличко на матч-реванш с его подопечным.

По словам Хирна, Владимир согласится на матч-реванш при условии, что поединок пройдет за пределами Великобритании.

"Лас-Вегас является лидером среди претендентов на проведение матча-реванша между Энтони и Владимиром, - рассказал Хирн в интервью Mirror. – В следующие две недели мы определимся с датой и ареной. На мой взгляд, Кличко согласится на бой, если он пройдет за пределами Великобритании, и не думаю, что он захочет боксировать в Кардиффе.

Читайте такжеДжошуа: В Лас-Вегасе вновь закипит кровь КличкоМне кажется, что Владимир согласится на матч-реванш, поскольку он наслаждался последним событием и захочет устроить еще один большой бой. Не думаю, что для него в этом случае деньги – главный вопрос. Местом для матча-реванша может быть Вегас, может – Нигерия, но в плане логистики первый вариант лучше".

Эдди Хирн добавил, что если украинец откажется активировать эту опцию, то 28 октября в Кардиффе на стадионе «Миллениум» Джошуа встретится с Кубратом Пулевым. Валлийская арена уже забронирована под это возможное событие.

"Если Владимир не захочет проводить поединок, то мы будем драться с Пулевым 28 октября в Кардиффе", - сказал Хирн.