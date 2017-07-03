СМИ показали реакцию публики на вечере бокса в Москве во время исполнения гимна Украины
Команда украинского боксера Андрея Руденко поблагодарила организаторов поединка за прекрасный прием.
В Москве перед началом титульного боя между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко по традиции были исполнены национальные гимны.
Во время исполнения украинского гимна практически весь зал встал, сообщает российское издание Sports.ru, добавив к этому видеофрагмент.
Андрей Рябинский, промоутер россиянина Поветкина и организатор боя, рассказал о мерах безопасности, которые были предприняты перед поединком.
"Мы сделали абсолютно все для того, чтобы это была дружественная встреча. У нас была усиленная охрана, дополнительная служба безопасности, чтобы не было каких-то дурацких провокаций, чтобы не было возможности взвинтить политическую ситуацию", – сказал Рябинский.
В свою очередь, Владислав Елисеев, представитель команды украинца Андрея Руденко, рассказал об атмосфере до и во время боя.
"Все было в порядке, спасибо организаторам. Нас хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли. Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали. Все было на высшем уровне", – сказал Елисеев.
Как сообщал УНИАН, в субботу вечером в Москве в поединке россиянина Поветкина и украинца Руденко победа досталась Поветкину по решению судей. При этом украинский боксер в самом начале встречи получил травму, но все же сумел завершить поединок.